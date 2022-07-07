Прошло немало времени с тех пор, как Xiaomi представила первый для себя гибкий смартфон Mi MIX Fold. Скоро наступит время выпускать новое устройство подобного рода. Инсайдер Digital Chat Station сообщил о ряде спецификаций и функциональности MIX Fold 2.
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Аппарат под кодовым именем zizhan и с модельным номером 22061218C станет обладателем дисплея размером 8 дюймов внутри и 6,5 дюйма снаружи. Конструкция позволит складывать устройство по двум осям.
Панель LTPO обладает разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. Производитель постарался сделать складку в месте изгиба экрана менее заметной. Внутри находится флагманский чип Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Также говорится о камере 50 Мп снаружи с брендом Leica и поддержкой Dolby Vision HDR. Будет применяться чип обработки изображений Surge C1 производства Xiaomi.
Ранее писали, что устройство окажется ненамного толще своего зарядного разъёма, то есть тоньше других подобных смартфонов. Скоро можно рассчитывать на появление более подробной информации, сообщает Gizmochina.