Экран будет поддерживать разрешение 2,5K

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

Прошло немало времени с тех пор, как Xiaomi представила первый для себя гибкий смартфон Mi MIX Fold. Скоро наступит время выпускать новое устройство подобного рода. Инсайдер Digital Chat Station сообщил о ряде спецификаций и функциональности MIX Fold 2.

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Аппарат под кодовым именем zizhan и с модельным номером 22061218C станет обладателем дисплея размером 8 дюймов внутри и 6,5 дюйма снаружи. Конструкция позволит складывать устройство по двум осям.

Панель LTPO обладает разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. Производитель постарался сделать складку в месте изгиба экрана менее заметной. Внутри находится флагманский чип Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Также говорится о камере 50 Мп снаружи с брендом Leica и поддержкой Dolby Vision HDR. Будет применяться чип обработки изображений Surge C1 производства Xiaomi.

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Ранее писали, что устройство окажется ненамного толще своего зарядного разъёма, то есть тоньше других подобных смартфонов. Скоро можно рассчитывать на появление более подробной информации, сообщает Gizmochina.