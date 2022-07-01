Анонс новой серии смартфонов назначен на 4 июля

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Xiaomi на следующей неделе собралась анонсировать серию смартфонов 12S. Сейчас она старается привлечь внимание, описывая выдающиеся достоинства главной камеры аппарата Xiaomi 12S Ultra. Генеральный директор Лэй Цзюнь сообщил, что будущий флагман станет первым смартфоном с новым 1-дюймовым сенсором Sony IMX989. В этом китайский производитель опередит Samsung и Apple.

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Sharp и Sony недавно выпустили смартфоны с 1-дюймовым сенсором. Однако, в данном случае сенсор создавался специально для мобильных устройств.

Информации относительно Sony IMX989 немного. Можно предполагать, что разрешение составит 50 Мп и будет объединение пикселей при съёмке, а остальные характеристики пока неизвестны. Также Xiaomi может предложить новые программные трюки.

Китайский производитель показал изображение со сравнением разных сенсоров Sony, включая флагманский IMX989 и один из сенсоров камеры на iPhone 13 Pro Max. IMX989 по размеру превосходит прочие сенсоры. Осталось убедиться, что это означает и превосходство по качеству фотографий.

Ожидается, что помимо Xiaomi 12S Ultra 4 июля в Китае будут анонсированы Xiaomi 12S и 12S Pro. 12S Ultra может получить процессор Snapdragon 8+ Gen 1, четыре камеры и до 12 ГБ памяти. Про продажи в странах кроме Китая пока не сообщается, пишет Nextpit.

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