Это сулит неприятности местным IT-компаниям

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Российские технологические компании и системные интеграторы столкнулись с проблемами. Они связаны с дополнительными услугами и контрактами на обслуживание сетевого оборудования компании Cisco. Есть также трудности при использовании СХД от IBM на процессорах IBM Power. Параллельный импорт не станет спасением, утверждают специалисты.

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Такие лицензии невозможно приобретать при содействии третьих сторон. Если производители заметят взлом и внесение изменений в программные прошивки оборудования, они постараются отключить его дистанционно.

В пострадавших компаниях говорят, что для использования устройств IBM и Cisco необходимо продлевать лицензии. Если этого не сделать, часть устройств постепенно прекратят функционировать. Большая часть компаний в России лицензию не продлили.

На долю IBM Power приходится около 10% отечественного рынка СХД и серверных продуктов. В случае утраты работоспособности из-за отсутствия лицензий есть вероятность простоев и перебоев в работе сетей. Есть и другие интеграторы, но на всех клиентов их не хватит.

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Операторы связи и интеграторы не имеют доступа к обновлению прошивок продуктов Cisco. Запрет можно обойти, что нарушит соглашение об использовании. Единственным обходным путём сейчас является бывшая в употреблении техника, но её потребуется настраивать и запускать за пределами страны. Без этого предстоит работать с устаревшими прошивками, функциональность которых может быть ограниченной, пишет IXBT.