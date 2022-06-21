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Трекер Xiaomi Band 7 получил обновление с расширением функциональности
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В конце мая Xiaomi начала продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7 в Китае, где его уже купили более миллиона раз. Во вторник стартовали продажи и в других странах, а заодно была обновлена прошивка устройства. Обновление получили варианты трекера с NFC и без, теперь актуальной версией прошивки для них является 1.16.0.7.

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Согласно списку изменений, разработчики представили немало исправлений и ряд новых функций. Впервые в серии Mi Band можно будет менять силу вибрации прямо на браслете. Прежде это делалось через мобильное приложение. Неизвестно, станет ли это возможно на трекерах прошлых поколений.

Были улучшены предустановленные домашние экраны. При нажатии на элемент будет открываться соответствующий экран. Например, если нажать на цифру пульса на экране, откроется страница данных пульса.

Также появилось добавление напоминаний о фитнесе. Это позволит пользователям преуспевать в достижении поставленных задач.

Обновление содержит исправление проблем с перезагрузкой, выравнивание текста циферблатов в разделе будильника у предустановленного домашнего экрана и проблемы с яркостью после выхода со страницы оплаты (для версии NFC). Была улучшена производительность системы, пишет Gizmochina.

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