По данным Jon Peddie Research (JPR), поставки видеокарт в первом квартале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 13,4 млн единиц. Это на 32,2% превосходит результат первого квартала прошлого года. За последние 10 лет поставки видеокарт в первом квартале в среднем были на 4,9% ниже предыдущего квартала.
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За квартал было выпущено дискретных видеокарт на сумму свыше $8,6 млрд против $12,4 млрд кварталом ранее. Виновато падение средней стоимости карт, чего так жаждали геймеры в последние пару лет.
Nvidia лидирует с долей рынка 75%, у AMD доля подросла до 24%. Во втором квартале прогнозируется спад поставок видеокарт на 20%. В конце года ожидается рост в связи с появлением карт нового поколения и выходом на рынок карт Intel.
JPR отслеживает поставки видеокарт вот уже около 35 лет. Объём поставок был максимальным в 1998 году и составлял 116 млн. В 2020 году было поставлено только 42 млн видеокарт, в прошлом году 50 млн, пишет Techspot.