Intel Arc A370M больше не является эксклюзивом для Южной Кореи

Ноутбуки с видеокартами Intel Arc A370M после длительного ожидания начинают появляться в разных странах и континентах. Данная модель представляет собой дискретную карту на основе полноценного графического процессора ACM-G11 с 8 ядрами Xe. Это карта начальной ценовой категории, но и на ней можно будет поиграть кое в какие игры.

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В США открыты предварительные заказы на ноутбук HP Envy на процессоре Intel Core i5-12500H с графикой Intel Arc A370M. За $1400 желающие смогут стать обладателем устройства с 16 ГБ памяти DDR5-4800 и хранилищем NVMe вместимостью 512 ГБ. Экран здесь 16-дюймовый IPS с частотой 120 Гц и яркостью 400 нит. Если верить сайту HP, поставки заказов начнутся 1 июля.

В Австралии и Новой Зеландии 16-дюймовый ноутбук Yoga 7i Gen7 EVO предлагают купить за 2730 австралийских долларов и 3000 новозеландских долларов. Характеристики этого устройства очень похожи на HP Envy. Это означает тот же процессор i5-12500H, 16 ГБ памяти DDR5 и 512 ГБ хранилище.

Lenovo обещает начать поставки ноутбука через 10 недель, то есть модель HP появится намного раньше, пишет Videocardz.

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