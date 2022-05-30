Издание Известия с упоминанием Wildberries пишет, что в России начали продавать запчасти для транспортных средств, которые попали в страну в качестве параллельного импорта. Подобный импорт не так давно был разрешён правительством, опубликовавшим перечень товаров зарубежных производителей, которые можно ввозить без их разрешения. Попали в этот список и автозапчасти. Теперь их ввозят из Европы, Азии и стран СНГ. В Wildberries ассортимент автомобильных товаров расширили на 1 млн наименований до 2,2 млн наименований. Это значение до конца года может увеличиться ещё вдвое.
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Посредством параллельного импорта в страну попадают компоненты топливных систем, двигателей, запчасти ходовой системы, электрооборудования, трансмиссии, элементы рулевого управления и прочее. Главный вопрос сейчас заключается в том, захотят ли официальные сервисные центры использовать подобные запчасти в ремонте автомобилей. Закон о защите прав потребителей может заставить их отказаться от подобной затеи, поскольку именно они будут виноваты при проблемах из-за использования предоставленных потребителям некачественных компонентов.
Специалисты считают, что благодаря параллельному импорту не будет дефицита автозапчастей и других товаров, но вырастет стоимость доставки и вместе с ней цена на сами товары.