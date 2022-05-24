На прошлой неделе появлялась информация о том, что Samsung работает над новым мобильным процессором для смартфонов Galaxy к 2025 году. Теперь южнокорейское издание Naver пишет, что в июле Samsung создаст рабочую группу численностью около тысячи человек с целью создания процессора. Samsung ставит задачу превзойти мобильные чипы Apple, пишет Androidauthority.
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Также говорится, что в следующие два года флагманы Samsung на её собственных процессорах выпускаться не будут. Это означает, что Galaxy S23 и Galaxy S24 могут работать только на Snapdragon. Это может быть рискованным шагом, если будут проблемы с чипами Snapdragon или их дефицит.
Ближний Восток, Африка и Индия в этом году получили Galaxy на Snapdragon, а на Exynos аппараты теперь поставляются только в Европу. Есть ещё более слабые чипы Exynos, которые иногда применяются в смартфонах других производителей, вроде Meizu и Vivo.
Чтобы побороться с Apple, Samsung потребуется улучшить работу собственных предприятий по выпуску чипов, результаты работы которых сейчас уступают TSMC.