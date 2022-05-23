В Китае представлены сразу три модели

В понедельник в Китае состоялся анонс линейки смартфонов Oppo Reno 8. В её состав вошли аппараты Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+. Все три устройства получили идентичный внешний вид и некоторые отличия в спецификациях. Эти аппараты призваны заменить собой прошлогодние Reno 7. Также был представлен планшет Oppo Pad Air.

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Reno 8 и 8 Pro получили экраны размером 6,43 дюйма с вырезом в верхнем левом углу под камеру. Модель Pro+ получила экран 6,7 дюйма с отверстием по центру. Во всех случаях это панели AMOLED с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, кроме базового аппарата с частотой 90 Гц.

Смартфоны получили модуль камер квадратной формы, немного приподнятый над задней панелью. Размер выступа увеличивается от Reno 8 до Reno 8 Pro+.

Камер в этих модулях по три. В базовой модели основная камера 50 Мп, другая 2 Мп и макро 2 Мп. У Pro и Pro+ одинаковые камеры, за исключением сверхширокоугольной.

В состав устройств входит чип MariSilicon X для повышения качества съёмки. Передняя камера во всех случаях 32 Мп.

Reno 8 работает на процессоре Dimensity 1300, Pro на Snapdragon 7 Gen 1, Pro+ на Dimensity 8100-Max. У всех трёх до 12 ГБ памяти и 256 ГБ хранилище. Ёмкость аккумулятора 4500 мАч с зарядкой 80 Вт.

Reno 8 стоит 2499, 2699 и 2999 юаней за с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Те же конфигурации Reno 8 Pro оценили в 2999, 3199 и 3499 юаней. Reno 8 Pro+ стоит 3699 и 3999 юаней за конфигурации 8/256 ГБ и 12/256 ГБ соответственно, пишет Gizmochina.

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