Он считает его в лучшем случае средством сбережения

В понедельник криптовалютный миллиардер, основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид высказал мнение, что у биткоина нет будущего в качестве платёжного средства. Тридцатилетний миллиардер раскритиковал систему проверки транзакций биткоина за высокую нагрузку на экологию и неэффективность. Он считает, что сеть не способна обрабатывать миллионы транзакций в секунду. При этом он говорит, что пользователи могут переводить биткоины на платёжные протоколы второго уровня, вроде Lightning. Сети с алгоритмом proof-of-stake решают эти проблемы.

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Однако, перевод биткоина на алгоритм доказательства доли стал бы непростой задачей. Разработчики Ethereum планируют такой переход не первый год, постоянно перенося сроки.

Пусть Бэнкман-Фрид не верит в биткоин как в валюту для платежей, он видит у него потенциал в качестве актива, товара и средства сбережения, как у золота.

На прошлой неделе крипторынок пережил масштабное падение после краха стейблкоина Terra. Биткоин слегка подрос от минимального значения, но стоит в два с лишним разом меньше по сравнению с курсом в ноябре, пишет Techspot.

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