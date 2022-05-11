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Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

В среду утром японская компания Sony анонсировала очередной для себя флагманский смартфон Xperia 1 IV. Хотя он и не будет продаваться миллионными тиражами, это занятный Android-смартфон для энтузиастов, готовых заплатить.

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Представленный в рамках онлайн-трансляции аппарат имеет почти всё, что готовы предложить современные мобильные технологии. Квадратный корпус по-прежнему содержит экран 4K OLED размером 6,5 дюйма с частотой 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Максимальная яркость выросла в полтора раза по сравнению с Xperia 1 III. Используется премиальный чип Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ с поддержкой microSD до 1 ТБ.

Ёмкость батареи равна 5000 мАч, есть быстрая зарядка 30 Вт и беспроводная. Биометрическая безопасность обеспечивается сканером отпечатков на кнопке питания. Есть разъём 3,5 мм, два передних динамика и кнопка затвора камеры.

Сзади три камеры привычные, хотя есть изменения. Все они с разрешением 12 Мп, но камера телефото с зумом может плавно переключаться между диапазоном фокусных расстояний 85–125 мм без потери качества и точности. На предыдущей модели диапазон был от 70 до 105 мм.





Установлена Android 12 с дополнительными предложениями вроде Game Enhancer, улучшенного управления вибрацией и т.д.

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Продажи ожидаются не раньше сентября по цене $1600 в фиолетовом и чёрном цветовых вариантах, пишет 9to5google.