Новый метод применения бесфайлового вредоносного программного обеспечения

Журнал событий Windows и средство просмотра событий помогают пользователям обнаруживать проблемы безопасности и другие неисправности в работе компьютеров. Специалисты из «Лаборатории Касперского» зафиксировали хакера, который применял журнал событий совсем не для того, для чего его создавали.

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На прошлой неделе «Лаборатория Касперского» опубликовала анализ начавшейся прошлой осенью сложной атаки. Она задействует сочетание различных методов и программ, но в глаза бросается использование журналов событий Windows.

На одном этапе хакерской кампании злоумышленник вставил шелл-код в журнал событий Windows компьютера-цели. Этот метод хранения вредоносных программ является незаметным по той причине, что не оставляет файлов для обнаружения антивирусом.

Вредоносная кампания включала в себя большой набор коммерческого и собственного программного обеспечения. Использовались взлом DLL, троян, оболочки с защитой от обнаружения, имитация веб-домена и многое другое. Злоумышленник подписал некоторые свои программы ради большей достоверности.

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Масштаб и изобретательность атаки намекают, что она была целенаправленной. На первом этапе в сентябре жертву убедили скачать и запустить архив RAR с файлообменника file.io. В «Лаборатории Касперского» не знают, кто и против кого проводил эту атаку, пишет Techspot.