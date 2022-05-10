Недавно компания Samsung Electronics выпустила технический документ, в котором излагает планы в отношении сетевого стандарта следующего поколения 6G. Документ носит название «Спектр 6G: расширение границ».
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Исполнительный вице-президент Samsung и глава Исследовательского центра перспективных коммуникаций Сунгьюна Чоя: «Мы давно начали путь с целью понять, разработать и стандартизировать стандарт связи 6G. Мы готовы взять на себя инициативу и поделиться сделанными открытиями, чтобы распространить своё видение и привнести новый опыт объединения во все аспекты жизни». В общем, компания работает над выводом на рынок стандарта следующего поколения.
Для 6G потребуется спектр со сверхширокой полосной полосой пропускания в диапазоне от «сотен МГц до десятков ГГц». Это даст возможность создавать высококачественные мобильные голограммы и захватывающую расширенную реальность (XR). Компания сосредоточена на улучшении покрытия. Для этого рассматриваются все доступные диапазоны, от нижнего диапазона ниже 1 ГГц до среднего от 1 до 24 ГГц и высокие от 24 до 300 ГГц.
Samsung утверждает, что скорость 6G может достигать 1 Тбит/с, что в 50 раз превосходит 20 Гбит/с в сетях 5G. Во время тестов в июне 2021 года компании удалось добиться скорости передачи данных 6 Гбит/с на расстоянии 15 м в помещении. На расстоянии 30 м в помещении скорость составила 12 Гбит/с. На расстоянии 120 м скорость достигала 2,3 Гбит/с, пишет Gizmochina.