У Motorola может быть переработанный складной флагман

Motorola вернула к жизни бренд Razr в 2019 году, однако флагманских смартфонов под ним до настоящего момента выпущено не было. Эта ситуация может поменяться вместе с появлением в продаже модели Motorola Razr 3. Ранее в сети появлялись некоторые его характеристики, в числе которых премиальный не анонсированный ещё процессор Snapdragon 8 Gen 1. Теперь инсайдер Эван Бласс опубликовал первые фотографии этого устройства.

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Бласс утверждает, что новый Razr был полностью переработан. Аппарат стал больше похож на Galaxy Z Flip 3, нежели на предыдущие модели Razr. Используется более квадратный дизайн с более прямыми краями. Отличительной чертой устройства может стать отказ от привычной прежде широкой рамки под экраном.

Сканер отпечатков может быть встроен в кнопку питания. В прошлый раз сканер переместили с нижней части на обратную сторону устройства. Использование кнопки питание упростит работу со сканером.

Ещё говорится об основной камере 50 Мп с апертурой f/1.8, а также объединённой широкоугольной камере и макро с разрешением 13 Мп. Передняя камера имеет разрешение 32 Мп.

Аппарат может быть представлен в конце июля или начале августа, сначала в Китае. Он будет доступен в чёрном и синем цветовых вариантах, пишет Androidauthority.

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