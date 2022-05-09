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Появилось неофициальное сообщение о начале производства Google Pixel 6a
Продажи должны стартовать в конце мая
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Ранее существовали слухи, согласно которым в мае состоится анонс следующего поколения бюджетных смартфонов Google Pixel 6a. Очередные данные поступили от инсайдера Мукула Шарма. Он утверждает, что производство этих аппаратов уже ведётся в некоторых азиатских странах. Это означает, что поступление на прилавки тех стран, где смартфоны Pixel продаются, не за горами. 

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Скорее всего анонс состоится в рамках конференции разработчиков Google I/O, которая начинается уже в среду. При этом продажи могут начаться не раньше 28 июля. Предположительно, география продаж станет шире по сравнению с Pixel 5a. Последний предлагался только в США и Японии.

В Pixel 6a ожидается неизменный по сравнению с Pixel 6 дизайн. Это означает горизонтальную полосу камеры и вырез по центру. Диагональ экрана должна быть 6,2 дюйма при размере корпуса меньше по сравнению с Pixel 6.

Скорее всего неизменной останется главная камера с разрешением 12,2 Мп. Также ожидается сверхширокоугольная камера 12 Мп как в Pixel 6 и передняя 8 Мп. 

Аппарат снова должен работать на процессоре Tensor, как в Pixel 6 и 6 Pro. Тесты показывают, что по сравнению с ними была проведена оптимизация и производительность повышена. Объём памяти должен быть 6 Гб, хранилище 128 ГБ.

Стоимость пока неизвестна, но Pixel 5a продавался за $449. Для сравнению, среди конкурентов нового смартфона Samsung Galaxy A53 за $449 и Apple iPhone SE 3 от $429, пишет Phonearena.

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#смартфоны #google
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