Размеры остались почти прежними

Смартфоны Samsung серии A0 являются далеко не самыми известными и продаваемыми, однако спрос есть и на них. Поэтому южнокорейский производитель готовится представить новые модели A04s, а пока можно посмотреть на их внешний вид.

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Инсайдер @OnLeaks сообщает о размерах корпуса 164,5 x 76,5 x 9,18 мм, что минимально превосходит размеры прежнего у A03. Диагональ экрана должна остаться 6,5 дюйма и скорее всего разрешение опять будет HD+.

Сзади появились изменения, пишет GSMArena. Камер снова три, хотя сведения о них пока отсутствуют. Есть разъём для наушников внизу, сканер отпечатков сбоку и с другой стороны вероятно будет отсек для SIM + microSD.

Для сравнения, у A03s экран LCD 6,5 дюйма HD+ (60 Гц), чип Helio P35, камеры 13+2+2 Мп и 5 Мп передняя, аккумулятор 5000 мА*ч с мощностью зарядки 15 Вт.

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