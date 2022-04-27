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OnePlus в этом году выпустит более 15 моделей смартфонов
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Компания OnePlus в своё время стала глотком свежего воздуха на рынке смартфонов. Она выпускала аппараты с характеристиками на уровне флагманов по значительно более низким ценам, благодаря чему и прославилась. Однако, эта стратегия осталась в прошлом, пишет Phonearena.

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Создав себе репутация и заработав, OnePlus перешла на более традиционные методы и мало чем отличается от прочих производителей. Стало известно, что за этот год она представит минимум 15 моделей смартфонов.

Для сравнения, с 2015 по 2018 годы она анонсировала одну модель каждые полгода. Дальше количество постоянно росло. В прошлом году было представлено 7 моделей, а теперь их станет в два раза больше.

Инсайдер Йогеш Брар утверждает, что компания планирует выпускать новые смартфоны каждый месяц как минимум в этом квартале. Это означает, что в мае и июне будет анонсировано минимум по одному смартфону.

Сейчас известно о четырёх будущих устройствах. Это OnePlus Nord 2T 5G и Nord CE 2 Lite 5G, OnePlus Nord 3 и стандартный OnePlus 10. Большинство новинок относятся к бренду Nord. Ранее в этом году были представлены OnePlus 10 Pro, OnePlus Ace и OnePlus Nord CE 2 5G.

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