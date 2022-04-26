Ещё у него есть зарядка 120 Вт

К релизу готовится новое поколение смартфонов Poco F и первым из них становится Poco F4 GT. Этот аппарат предлагает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 и повышенную скорость зарядки, ставит в известность GSMArena.

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Технология LiquidCool 3.0 означает наличие двух испарительных камер охлаждения. В прошлой модели Poco F3 использовалась версия 1.0 этой технологии. Размер испарительных камер вырос на 170%.

Графический процессор Adreno 730 стал на 50% быстрее и выводит изображение на экран AMOLED 6,67 дюйма. Это 10-битная панель с 1 млрд цветов и частотой 120 Гц. DisplayMate поставила экрану A+ за счёт установки или повторения рекордов по 15 параметрам.

У экрана частота дискретизации касания 480 Гц против 360 Гц на F3. Для геймеров предназначаются протестированные более чем в 100 популярных играх плечевые кнопки. Их можно использовать и для других целей, вроде запуска камеры.

Аппарат получил систему зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт. Аккумулятор ёмкостью 4700 мАч можно зарядить до 100% за 17 минут. Другой режим заряжает устройство во время игр за 27 минут. Специальный кабель USB-C удобно применять, если держать аппарат горизонтально.

Сзади находится камера на сенсоре Sony IMX686 64 Мп 1/1,73 дюйма (размер пикселей 0,8 мкм и 1,6 мкм при объединении) с апертурой f/1,9. Рядом сверхширокоугольная камера 8 Мп (120°, f/2.2) и макро 2 Мп. Передняя камера Sony IMX596 20 Мп. Сзади есть подсветка RGB для уведомлений, индикатора заряда и игр.

Poco F4 GT поступит в продажу 28 апреля в интернет-магазинах нескольких регионов. Он предлагается в чёрном, серебряном и жёлтом цветах. Базовая версия 8/128 ГБ стоит 600 евро, а 12/256 ГБ 700 евро. В обоих случаях это память стандартов LPDDR5 и UFS 3.1.

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