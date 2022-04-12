В ближайшее время лучше вряд ли станет

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Газета «Известия» провела опрос среди аналитиков и пришла к выводу, что за минувший месяц блогеры в России стали на 80% беднее. Это относится к создателям контента на платформах YouTube, Twitch, TikTok и принадлежащих запрещённой компании Meta Facebook и Instagram. YouTube и Twitch вовсе отключили монетизацию пользователям из России.

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Даже если авторы перенесли контент на другие платформы, вслед за ними отправилось не более 10% их прежней аудитории. Если со временем этот показатель вырастет и число зрителей увеличится, на скорое восстановление доходов можно не рассчитывать. Поскольку значительная часть компаний ушла из страны, а остальные богаче не стали, денег на рекламу тратится всё меньше.

В свете падения доходов многие перестают вести блоги. В Instagram авторов из России стало на 48% меньше, в Facebook на 21%. YouTube ещё не заблокировали, но численность российских пользователей уменьшилась и там. Как видим, рост пользователей VPN в 53,5 раза не помог сохранить посещаемость заблокированных платформ.

При этом растёт посещаемость отечественных сервисов. На Rutube число посетителей выросло на 64% за месяц, на платформе Boosty (принадлежит ВКонтакте) на 432%.

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