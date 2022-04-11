Количество гибких аппаратов в Китае растёт и пусть весь мир подождёт

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В понедельник в Китае состоялся анонс гибкого смартфона Vivo X Fold, утечек данных о котором было более чем достаточно для составления мнения о нём заранее. Также были анонсированы планшет Vivo Pad и смартфон Vivo X Note.

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Этот гибкий аппарат напоминает Samsung Galaxy Z Fold 3 с внешним экраном и складывающимся внутренним. Первый представляет собой панель OLED размером 6,53 дюйма FHD+ 120 Гц (2520 x 1080, E5, 21:9, HDR10+). Гибким стал экран LTPO OLED 8,03 дюйма 120 Гц (2160 x 1916, E5, HDR10+, 4: 3.55).

Внутренний экран защищён ультратонким стеклом и переживёт 300 тысяч сворачиваний, если верить разработчикам. Очевидно, что раньше этот смартфон устареет или из строя в нём выйдет что-то другое.

Vivo говорит, что в стиле Galaxy Z Fold внутренний экран можно поворачивать на 60–120 градусов. Это пригодится для видеозвонков, использования камеры без штатива или просмотра видео. Внутренний экран якобы лишён складок.

Ещё X Fold обладает ультразвуковыми сканерами отпечатков в каждом экране вместо сканера в кнопке на корпусе. Применяется флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1, батарея 4600 мАч, проводная зарядка 66 Вт (заряжает до 100% за 37 минут) и беспроводная 50 Вт, а также обратная беспроводная 10 Вт.





Камеры позаимствовали у прошлогоднего X70 Pro Plus. Основная 50 Мп на сенсоре Samsung GN5, сверхширокоугольная 48 Мп с полем обзора 114 градусов, телефото 12 Мп с 2-кратным зумом (сенсор IMX663) и камера-перископ 8 Мп с 5-кратным приближением. Внутри вырезов на экранах находятся камеры по 16 Мп.

На корпусе есть ползунок оповещений/отключения звука. Аппарат работает на оболочке OriginOS поверх Android.

Смартфон Vivo X Note получит 7-дюймовый экран OLED LTPO (3080 x 1440, 21:10, 120 Гц) и аккумулятор 5000 мАч. Есть проводная зарядка 80 Вт, обещающая 100% за 32 минуты. Можно воспользоваться и беспроводной зарядкой 50 Вт или обратной беспроводной зарядкой мощностью 10 Вт.

Камеры мало отличаются от камер на Vivo X Fold. Лишь основная заменена на вариант с сенсором GN1.

Также используется чип Snapdragon 8 Gen 1, есть защита IP68, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном с большой областью сканирования, ползунок отключения звука, OriginOS. Толщина аппарата 8,37 мм.

Что касается планшета, Vivo Pad работает на Snapdragon 870, аккумулятор у него 8040 мАч с зарядкой 44 Вт и 11-дюймовый экран с частотой 120 Гц и разрешением 2560 x 1600. Сзади две камеры с неназванным разрешением, а спереди камера 3D ToF для разблокировки лица.

Ещё планшет поддерживает стилус с 4096 степенями нажатия и чехол с клавиатурой. Они продаются отдельно.

Vivo X Fold доступен в Китае с задней панелью из искусственной кожи по цене от 8999 юаней за 12/256 ГБ. Есть версия за 9999 юаней с 12 ГБ и 512 ГБ. Vivo X Note стоит от 5999 юаней за 8 ГБ/256 ГБ, а Vivo Pad стоит от 2499 юаней за 8 ГБ / 128 ГБ. Гибкий смартфон за пределами Китая продавать пока не планируют.

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