Вот только мало у кого есть процессоры и видеокарты для него

Появилась информация, согласно которой Mozilla Foundation готова принести в свой браузер поддержку аппаратного ускорения для видео в формате AV1. Разработчики планируют предложить улучшенную поддержку AV1 в грядущей версии Firefox 100 3 мая, напоминает Neowin.

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Аппаратное ускорение видео в формате AV1 даст пользователям несколько ощутимых преимуществ. Разработанный Alliance for Open Media и первоначально выпущенный в марте 2018 года стандарт обеспечивает лучшее сжатие видео по сравнению с H.264 (примерно на 50%) и VP9 (на 20%). Переключение обработки видео AV1 с программного на аппаратное повышает эффективность и сокращает энергопотребление. Это повышает продолжительность работы планшетов и ноутбуков без розетки.

Google и Microsoft анонсировали аппаратное ускорение видео AV1 в браузерах Chrome и Edge в конце 2020 года. Mozilla делать этого не торопилась. Видео AV1 с аппаратным ускорением требует современных видеокарт и процессоров. Microsoft в спецификациях Windows 10 и 11 указывает следующее:

Процессор: Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe Graphics или новее.

Видеокарта: Nvidia RTX 30 Series или AMD Radeon RX 6000 Series с необходимыми драйверами.

Операционная система: Windows 10 1909 или новее.

Несколько месяцев назад в Mozilla говорили, что этим требованиям отвечают только 2% компьютеров. Соответственно, можно было не торопиться с внедрением поддержки аппаратного ускорения в браузер.

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