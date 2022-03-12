Аппаратов этой серии становится всё больше

Не прошло и двух лет с момента появления первого смартфона линейки OnePlus Nord. Однако, с тех пор их расплодилось столько, что легко можно запутаться. Например, непросто понять отличия между Nord N10 5G и Nord CE 2 5G. Тем временем, китайский производитель готовит ещё две модели под названиями Nord 2T и Nord CE 2 Lite, сообщает Phonearena.

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Это Android-смартфоны средней ценовой категории, ближние родственники ранее выпущенных Nord 2 и Nord CE 2. Задняя сторона одного из них напоминает оригинальный дизайн OnePlus One 2014 года и OnePlus 2 2015 года. Там же располагается внушительный прямоугольный выступ камер с двумя круглыми кольцами и двумя фонариками.

Nord 2T скорее всего получит три камеры сзади. Основная из них будет 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и чёрно-белая 2 Мп. Экран здесь размером 6,43 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением FHD+. Ожидается поддержка зарядки мощностью 80 Вт и аккумулятор 4500 мАч. Используется процессор MediaTek Dimensity 1300. Установлена оболочка OxygenOS на Android 12, конфигурация памяти до 12/256 ГБ.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G обладает немалым экраном 6,58 дюйма, где не исключена поддержка частоты 120 Гц. Здесь есть 5G и аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Сзади три камеры: 64 Мп и две по 2 Мп. Применя.тся Snapdragon 695 и OxygenOS 12.

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