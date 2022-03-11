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Valve представила Windows-драйверы для консоли Steam Deck
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Компания Valve позиционирует консоль Steam Deck как портативный игровой компьютер, только на платформе Linux. Разработчики пообещали дать возможность устанавливать сюда любую операционную систему и приложения. Чтобы помочь в этом, Valve выпустила драйверы под Windows.

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На странице ресурсов для Windows сейчас есть драйверы видеокарты, Wi-Fi и Bluetooth. AMD и другие компании работают над аудиодрайверами, которые пока не готовы. Динамики и разъём 3,5 мм звук выдавать не могут, но можно использовать для этого USB-C или Bluetooth.

Установка Windows требует удаления данных со Steam Deck, так как двойная загрузка на SteamOS сейчас не поддерживается. Она появится позже, но сейчас установщик SteamOS с мастером двойной загрузки не готов, пишет Techspot.

Для установки Windows на Steam Deck нужно открыть меню загрузки, выключив и снова включив устройство нажатием на кнопку уменьшения громкости. Пока поддерживается только Windows 10, но Valve работает над обновлением BIOS для включения fTPM с целью установки Windows 11.

Steam Deck поступила в продажу в конце февраля. Стоимость составляет от $399 за версию с 64 ГБ памяти. Не сделавшим предварительного заказа ждать придётся минимум до третьего квартала.

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