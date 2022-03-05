Появились сведения о фитнес-трекере Xiaomi Mi Band 7 с GPS и Always On Display

В недалёком будущем ожидается появление нового поколения фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band. Точная дата анонса ещё не названа, но есть неофициальные сведения о Xiaomi Mi Band 7. Согласно этим сведениям, обновления могут быть значительными, пишет Androidcentral.

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Mi Band 7 может получить более крупный экран с разрешением 192 x 490p. Этот экран может быть постоянно включенным и позволит выбирать среди нескольких циферблатов и разных вариантов физической активности.

Главным новшеством может стать встроенная поддержка GPS. В таком случае устройство сможет конкурировать с фитнес-трекерами Fitbit. Ещё Xiaomi готовит новый режим энергосбережения для повышения продолжительности автономной работы.

Появится функция «Умный будильник», призванная пробуждать пользователя постепенно. Это напоминает работу функции Smart Wake на нескольких устройствах Fitbit.

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