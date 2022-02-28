ThinkPad X13s обещает поддержку 5G и 28 часов работы без розетки

В отличие от MacBook на процессорах Apple M1, система Windows на Arm на ноутбуках не может похвастаться большим спросом. Ведущий мировой поставщик ПК Lenovo надеется исправить этот недостаток среди корпоративных клиентов, представляя ноутбук ThinkPad X13s.

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ThinkPad X13s работает на процессоре Snapdragon 8cx Gen 3. Lenovo утверждает, что это первый ноутбук на нём. За счёт роста энергоэффективности и экономного экрану 13,3 дюйма с яркостью 400 нит ThinkPad X13s может работать до 28 часов между подзарядками.





Не самый горячий по сравнению с чипами х86 процессор позволяет применять пассивную систему охлаждения, а весит устройство чуть более 1,1 кг. Верхняя и нижняя панели у него на 90% изготовлены из переработанного магния. Есть поддержка стандарта 5G на частоте ниже 6 ГГц и в миллиметровом диапазоне и Wi-Fi 6E. Среди других спецификаций до 32 ГБ памяти, до 1 ТБ SSD PCIe и два порта USB-C 3.2 Gen 2 (без Thunderbolt 4).

Всё это работает на Windows 11 Pro. Lenovo применяет ряд функций от Qualcomm, вроде автоматического кадрирования на основе ИИ для веб-камеры 5 Мп и интеллектуального шумоподавления. Есть даже функция обнаружения присутствия человека. Она позволяет автоматически затемнять или выключать экран, чтобы его содержимое не видели кому не следует.

Проблемой можно назвать слишком мягкий тачпад, но вместо него можно применять выступ Lenovo TrackPoint. Зато не вызывает нареканий клавиатура с большим ходом клавиш.

Имеются встроенные инфракрасные камеры для распознавания лиц и входа через Windows Hello. Программа App Assure даст корпоративным клиентам помощь от Microsoft для обеспечения бесперебойной работы программного обеспечения компании.

ThinkPad X13s поступит в продажу в мае по цене от $1100.

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