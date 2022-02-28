Флагманский аппарат Sony с очень премиальной ценой

LG покинула рынок смартфонов, HTC тоже куда-то пропала, а Sony продолжает выпускать аппараты с такими ценами, словно за ними выстраиваются очереди с палатками. Японский производитель сейчас производит не слишком много моделей, но скоро их ряды пополнятся.

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Современные Android-смартфоны мало отличаются друг от друга по своему внешнему виду. У них обычно экраны с небольшими изгибами с отверстиями для камеры и тонкими рамками. Разъёмов для наушников, сканеров отпечатков пальцев и слотов для карт памяти microSD обычно нет.

Анонсированный на этот раз Xperia 1 IV не гонится за современными тенденциями. Это аппарат для любителей плоских длинных экранов с относительно широкими рамками сверху и снизу. Продажи могут начаться в апреле или мае, считает Phonearena.

Этот аппарат напоминает своего предшественника с экраном 6,5 дюйма по расположению передней камеры, сканеру отпечатков в кнопке питания и трём вертикально расставленным камерам сзади. У него есть разъём для наушников и размеры корпуса 164,7 x 70,8 x 8,3 мм. Скорее всего здесь будет процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объём памяти составит 12 ГБ, экран 4K HDR OLED, а разрешение задних камер 12 Мп.

Нынешний Xperia 1 III стоит $1300 и новинка вряд ли будет дешевле.

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