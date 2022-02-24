Много лет статистика браузеров на компьютерах показывает доминирование Google Chrome без шансов для остальных. Согласно последнему отчёту StatCounter, в январе Chrome занимал 65,38% рынка браузеров на ПК. За год Chrome потерял 1,25%.
реклама
Зато борьба за второе место в разгаре. Разница между Safari и Edge постепенно уменьшается. В январе прошлого года у Safari было 10,38% рынка против с 7,81% у Edge. В январе нынешнего у Safari 9,84%, у Edge 9,54%. При сохранении нынешней динамики Edge скоро обойдёт Safari. Firefox тоже не прочь забраться на пьедестал. Его доля в январе была 9,18%, с конца 2021 года она растёт.
Внизу располагается Opera. У неё сейчас только 3%, пишет Techspot. Это выше, чем у Internet Explorer с его 1,06%.
В США борьба не такая напряжённая. У четырёх последних браузеров разница около 6%. Правда, Chrome всё равно первый с долей 60,06%.