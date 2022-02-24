Edge на компьютерах скоро может стать популярнее браузера от Apple

Много лет статистика браузеров на компьютерах показывает доминирование Google Chrome без шансов для остальных. Согласно последнему отчёту StatCounter, в январе Chrome занимал 65,38% рынка браузеров на ПК. За год Chrome потерял 1,25%.

реклама

Зато борьба за второе место в разгаре. Разница между Safari и Edge постепенно уменьшается. В январе прошлого года у Safari было 10,38% рынка против с 7,81% у Edge. В январе нынешнего у Safari 9,84%, у Edge 9,54%. При сохранении нынешней динамики Edge скоро обойдёт Safari. Firefox тоже не прочь забраться на пьедестал. Его доля в январе была 9,18%, с конца 2021 года она растёт.

Внизу располагается Opera. У неё сейчас только 3%, пишет Techspot. Это выше, чем у Internet Explorer с его 1,06%.

В США борьба не такая напряжённая. У четырёх последних браузеров разница около 6%. Правда, Chrome всё равно первый с долей 60,06%.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>



