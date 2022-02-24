Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Последняя статистика браузеров говорит о проблемах у Safari
Edge на компьютерах скоро может стать популярнее браузера от Apple
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Много лет статистика браузеров на компьютерах показывает доминирование Google Chrome без шансов для остальных. Согласно последнему отчёту StatCounter, в январе Chrome занимал 65,38% рынка браузеров на ПК. За год Chrome потерял 1,25%.

реклама

Зато борьба за второе место в разгаре. Разница между Safari и Edge постепенно уменьшается. В январе прошлого года у Safari было 10,38% рынка против с 7,81% у Edge. В январе нынешнего у Safari 9,84%, у Edge 9,54%. При сохранении нынешней динамики Edge скоро обойдёт Safari. Firefox тоже не прочь забраться на пьедестал. Его доля в январе была 9,18%, с конца 2021 года она растёт.

Внизу располагается Opera. У неё сейчас только 3%, пишет Techspot. Это выше, чем у Internet Explorer с его 1,06%.

В США борьба не такая напряжённая. У четырёх последних браузеров разница около 6%. Правда, Chrome всё равно первый с долей 60,06%.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#firefox #chrome #edge #opera #браузеры #safari
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Google убирает режим работы Chrome Lite из-за доступности мобильного интернета
В тестовой сборке Chrome добавили функцию примечаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
33
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
16
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
13
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
9
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
14
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
15
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
33
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
15
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
4
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
2
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
21
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
222
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
104
Видео: последний геймплейный трейлер боевика Shadow Warrior 3
1
Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
3
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
11
Три флагмана Samsung получат новую прошивку One UI 4.1 на Android 12 до конца недели
+
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
26
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
145
Известная пиратская группа CODEX объявила о прекращении своей деятельности
19

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
30
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
21
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
13
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
48
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
5
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
6
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Глеб Пусовский
22:28
Тот самый случай
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
Вадим Пионер
22:23
Честно , ни хрена не понял. Я всегда думал что этот блокчейн программка с подвохом.
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
vcxz4321
22:23
Если остальных на рынок не пускать, тогда и будет доминировать.
На рынке планшетов в США продолжает доминировать Apple iPad
stockclock
22:11
Только что ещё санкций влепили. Когда стоял выбор между признать ЛДНР частью России в 2014 году как Крым и защитить людей, карлик выбрал 8 лет издевательств над нищими республиками, которые тоже можно...
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Vladimir Yakovlev
22:10
Вообще насрать! Лишь бы было мирное небо над головой...
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
Катерина Стец
22:03
херня полная а не графика. 2022 год на дворе, графика из 2015, все вокруг мыльное деревянное пластмассовое
Первые 23 минуты игрового процесса Elden Ring: исследование, сражения и общение с NPC
Rey.B.
22:01
А какие есть альтернативы? Создать собственный дистрибутив с нуля, это невозможно. И не даёт никаких гарантий, что какой-нибудь суб-подрядчик, не будет проплачен каким-нибудь АНБ. Приходится смириться...
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
Kommunist7304
21:58
Про то что мелкомягкие якобы говорили что 10 винда якобы отправляет вот вообще все - это ваши личные фантазии. Слухи о том что винда беспрерывно следит за пользователем и сливает о нем данные обо всем...
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
GENOCIY
21:57
бери пока есть ..через пару дней будет цена сумашедшая ..а потмо вовсе исчезнут с прилавков больше электроника поставлятся в рашу небудет..
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
Ел Гречко
21:55
офигеть. Консолота реально верила в хотя бы 60 к/с? Напоминаю, оригинальный дарк соулс показывал в особых местах по 15 к/с
Специалисты Digital Foundry в неприятном шоке от производительности Elden Ring на PC и консолях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем