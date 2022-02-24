Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Аппараты Galaxy S22 поставили рекорд по предварительным заказам в одной стране
Менее чем за 12 часов в Индии заказали 70 тысяч экземпляров
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Samsung не внесла особых изменений в новые флагманские смартфоны Galaxy S22, за исключением разве что Galaxy S22 Ultra. Однако, компания говорит о рекордном спросе и уровне предварительных заказов на свои новинки.

реклама

Старший директор и руководитель отдела маркетинга продуктов Samsung в Индии сообщает, что количество предварительных заказов на Galaxy S22 было огромным. Менее чем за 12 часов было сделано 70000 заказов, пишет WCCFTech.

Такой результат за полдня весьма неплох, но Samsung рассказала не всё. Например, не было сказано, какая модель была самой востребованной. Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus мало отличаются от своих предшественников, потому нет особого смысла менять одни на другие.

Кое в чём новые аппараты даже уступают прошлым. Например, уменьшены экраны и ёмкость батарей. Потенциальным хитом может стать Galaxy S22 Ultra, который является заменой смартфонам серии Galaxy Note.

Остаётся наблюдать за тем, насколько велик спрос будет в остальных странах и в первую очередь у нас, если вдруг не случится санкций.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#samsung #смартфоны #galaxy
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Три флагмана Samsung получат новую прошивку One UI 4.1 на Android 12 до конца недели
Snapdragon 8 Gen 1 превосходит Exynos 2200 RDNA 2 в игровых тестах
В сети появились изображения смартфона Google Pixel 7 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
67
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
31
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
55
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
12
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
15
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
14
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
5
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
9
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
8
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
11
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
20
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
351
Исследователи из Google выяснили, что разработчики Linux правят ошибки в несколько раз быстрее, чем Apple и Microsoft
7
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
4
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
20
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
9

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
24
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
7
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
47
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
+
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
5
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

sop18
11:59
Далее рост по экпоненте...мощностей блоков питания)))
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Slow Mo
11:55
В шоке и муйнерасты и игроманы от (прогресса) с подачи Куртки
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Leonid Shagidullin
11:53
Да он просто тупая троллятина. Но нельзя отрицать, что жестокие опыты Менгеле и в отряде 731 значительно продвинули научную медицину.
Компания Илона Маска подтвердила смерть обезьян в ходе проекта по тестированию мозговых чипов
Михаил Кобяков
11:52
Отсоси и тебе тоже карту подарят
Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
Leonid Shagidullin
11:51
Читайте внимательно. По генетике свиньи может и дальше от человека, но вот с биохимией там все отлично в вопросах совместимости органов, а не только по размерам. Собаки от противотуберкулезных препара...
Компания Илона Маска подтвердила смерть обезьян в ходе проекта по тестированию мозговых чипов
ахахах
11:45
фашист сдавайся
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
wolfire
11:44
потому что у всех должно быть такое же отношение, тогда жить будет лучше
Компания Илона Маска подтвердила смерть обезьян в ходе проекта по тестированию мозговых чипов
Keltis
11:41
Да я не собираюсь ничего предотвращать и мне плевать на мир пусть там полыхает как хочет, извините, а вот про видеокарты почитаю, это куда интереснее! А если бы мне было интереснее мир, я бы пошел, н...
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Просто Хомяк
11:38
О чём с тобой говорить? Что ты предлагаешь? Сдаться и ужаться России до размера Московии? Нет других путей. Или борьба, или полный развал и реки крови внутри страны.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Просто Хомяк
11:37
Есть вещи, которые просто нельзя предотвратить. Мир меняется, смирись.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем