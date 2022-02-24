Менее чем за 12 часов в Индии заказали 70 тысяч экземпляров

Samsung не внесла особых изменений в новые флагманские смартфоны Galaxy S22, за исключением разве что Galaxy S22 Ultra. Однако, компания говорит о рекордном спросе и уровне предварительных заказов на свои новинки.

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Старший директор и руководитель отдела маркетинга продуктов Samsung в Индии сообщает, что количество предварительных заказов на Galaxy S22 было огромным. Менее чем за 12 часов было сделано 70000 заказов, пишет WCCFTech.

Такой результат за полдня весьма неплох, но Samsung рассказала не всё. Например, не было сказано, какая модель была самой востребованной. Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus мало отличаются от своих предшественников, потому нет особого смысла менять одни на другие.

Кое в чём новые аппараты даже уступают прошлым. Например, уменьшены экраны и ёмкость батарей. Потенциальным хитом может стать Galaxy S22 Ultra, который является заменой смартфонам серии Galaxy Note.

Остаётся наблюдать за тем, насколько велик спрос будет в остальных странах и в первую очередь у нас, если вдруг не случится санкций.

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