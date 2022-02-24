Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Готовьте блоки питания и деньги на оплату электричества
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Уже неоднократно сообщалось, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 будущего поколения на архитектуре Ada Lovelace будут очень быстрыми и столь же прожорливыми. WCCFTech с упоминанием инсайдеров Kopite7kimi и Greymon55 пишет, что флагманский GPU AD102 будет потреблять более 800 Вт.

реклама

Greymon55 сообщает, что видеокарты GeForce RTX 40 Ada Lovelace могут быть представлены уже в сентябре. Оба инсайдера пишут, что флагманский чип AD102 будет представлен в нескольких видеокартах: RTX 4080, RTX 4080 Ti и RTX 4090. Графические процессоры будут обладать разной мощностью: чип начального уровня имеет пиковое потребление 450 Вт, версии Ti около 600 Вт, а флагман RTX 4090 порадует нас TDP в районе 850 Вт.

Спецификации пока считаются не окончательными, так что эти значения ещё могут измениться. Однако, вряд ли TDP в итоге окажется намного ниже. Nvidia работает над новым разъёмом PCIe Gen 5 с входной мощностью до 600 Вт на разъём. Задержавшаяся GeForce RTX 3090 Ti может иметь TGP в 450 Вт и станет первой с этим разъёмом. Соответственно, флагману следующего поколению потребуется два таких разъёма.

Несколько производителей блоков питания уже начали выпускать модели с Gen 5 с нужными разъёмами. Точнее, коннектор Gen 5 там только один. Если Nvidia поставит два 16-контактных разъёма, придётся использовать переходник с 2x 8-контактного на 1x 16-контактный. Он должен входить в состав большинства новых блоков питания.

Пока это всё неофициально, но у этих инсайдеров высокий уровень достоверности. Nvidia обещает вдвое увеличить производительность в GeForce RTX 40 для конкуренции с AMD RDNA 3, не постояв за ценой и энергопотреблением.

AD102 может получить 18432 ядра CUDA, что почти в два раза больше по сравнению с Ampere. Тактовая частота 2,2 ГГц обеспечит вычислительную мощь 81 TFLOP (FP32). Это более чем в два раза превышает производительность RTX с её 36 TFLOP FP32.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#nvidia #видеокарты
26
Показать комментарии (26)

Материалы по теме

Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
Zotac представила первые видеокарты RTX 3060 Ti с графическим процессором GA103
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
64
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
30
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
54
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
12
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
14
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
12
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
4
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
9
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
8
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
10
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
20
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
351
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
4
Исследователи из Google выяснили, что разработчики Linux правят ошибки в несколько раз быстрее, чем Apple и Microsoft
7
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
9
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
18

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
24
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
7
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
47
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
4
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
+
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
10:20
А ты фондовый рынок глянуть не хочешь?
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Просто Хомяк
10:16
Хватит паниковать.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Анна Яковлева
10:15
По теме новости есть что?
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
llucul
10:15
Мде 800 Ватт Geforce + 500 Ватт будущий 13900 Интел .))) Это сионисты так борются с глобальным потеплением ? )))
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Илья Коваленко
10:11
Криптовалюты имеют энергетическую ценность. А вот ценность цифровых картинок НФТ очень сомнительна.
Цифровой художник Shl0ms взорвал Lamborghini Huracan за $1 млн в знак протеста против криптовалют
Slow Mo
10:07
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
RuslanK
10:06
Ситилинк уже цены задрал
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
puding
10:05
Теперь за $$$ можно купить больше видеокарт. Вот так подарок, слава царю!
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
Максим
10:05
не сцыте, дышите ровно
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Дмитрий
10:04
ну биток тоже вчера был 38 седня с утра уже 34 )) за рублем отправился в марианскую впадину. тот кто ждал то убытки не понесет. а вот майнер, купивший в кредит видюхи - да
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем