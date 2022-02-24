Готовьте блоки питания и деньги на оплату электричества

Уже неоднократно сообщалось, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 будущего поколения на архитектуре Ada Lovelace будут очень быстрыми и столь же прожорливыми. WCCFTech с упоминанием инсайдеров Kopite7kimi и Greymon55 пишет, что флагманский GPU AD102 будет потреблять более 800 Вт.

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Greymon55 сообщает, что видеокарты GeForce RTX 40 Ada Lovelace могут быть представлены уже в сентябре. Оба инсайдера пишут, что флагманский чип AD102 будет представлен в нескольких видеокартах: RTX 4080, RTX 4080 Ti и RTX 4090. Графические процессоры будут обладать разной мощностью: чип начального уровня имеет пиковое потребление 450 Вт, версии Ti около 600 Вт, а флагман RTX 4090 порадует нас TDP в районе 850 Вт.

Спецификации пока считаются не окончательными, так что эти значения ещё могут измениться. Однако, вряд ли TDP в итоге окажется намного ниже. Nvidia работает над новым разъёмом PCIe Gen 5 с входной мощностью до 600 Вт на разъём. Задержавшаяся GeForce RTX 3090 Ti может иметь TGP в 450 Вт и станет первой с этим разъёмом. Соответственно, флагману следующего поколению потребуется два таких разъёма.

Несколько производителей блоков питания уже начали выпускать модели с Gen 5 с нужными разъёмами. Точнее, коннектор Gen 5 там только один. Если Nvidia поставит два 16-контактных разъёма, придётся использовать переходник с 2x 8-контактного на 1x 16-контактный. Он должен входить в состав большинства новых блоков питания.

Пока это всё неофициально, но у этих инсайдеров высокий уровень достоверности. Nvidia обещает вдвое увеличить производительность в GeForce RTX 40 для конкуренции с AMD RDNA 3, не постояв за ценой и энергопотреблением.

AD102 может получить 18432 ядра CUDA, что почти в два раза больше по сравнению с Ampere. Тактовая частота 2,2 ГГц обеспечит вычислительную мощь 81 TFLOP (FP32). Это более чем в два раза превышает производительность RTX с её 36 TFLOP FP32.

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