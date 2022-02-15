В недавно выпущенной первой предварительной версии операционной системы Android 13 для разработчиков оказалось возможным запускать Windows 11, сообщает PCWorld. Делается это посредством виртуальной машины. Похоже, скоро станет неважно, какое у вас устройство или какая операционная система, поскольку все они будут доступны одновременно.
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Разработчик с ником kdrag0n поставил Windows 11 поверх Android 13. Последняя ещё далека от завершения. Стабильная бета-версия ожидается на конференции разработчиков Google I/O в апреле, а финальный вариант осенью.
И всё же, уже можно ознакомиться с некоторыми функциональными возможностями. Мы уже узнали об упрощении смены учётных записей прямо с экрана блокировки. Будет и улучшенная реализация виртуальной машины, защищённой «песочницы» для запуска приложений. В ней kdrag0n и запустил Windows 11.
Вопрос заключается в том, насколько трудно сейчас это проделать и способен ли на это среднестатистический владелец смартфона. Не исключено, что kdrag0n использовал низкоуровневый доступ разработчика в глубины операционной системы. Google создала новую структуру виртуализации и защищённый механизм виртуализации ядра, чтобы стандартизировать структуру виртуальной машины Android. Неизвестно, доступна ли она пользователям.
В Windows гипервизор виртуальной машины более развитый. Пользователи Windows могут запускать приложения для Linux в подсистеме Windows для Linux, а вскоре смогут запускать и Android-приложения. Windows создаёт защищённую среду для запуска системы и связанных с ней приложений.
В прошлом году Microsoft выпустила Windows 365, позволив запускать Windows на планшетах и смартфонах на Android через облако.