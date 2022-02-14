На прошлой неделе Google выпустила первую предварительную версию Android 13 для разработчиков. Она впервые показывает, что ждёт нас на новых смартфонах и планшетах, уделив внимание в первую очередь конфиденциальности и безопасности. Одна из новых функциональных возможностей упрощает переключение между профилями пользователей без необходимости разблокировать устройство.
реклама
Androidcentral пишет, что следующая версия системы будет включать в себя переключатель профилей. С ним можно будет выбирать учётную запись на экране блокировки. При нажатии раскрывается меню со списком профилей пользователей устройства.
Переключатель профилей впервые показали несколько недель назад в предварительной сборке Android наряду со сканером QR-кода на экране блокировки. Таким образом, станет легче делиться устройством с родственниками или друзьями.
Также в Android 13 улучшен гостевой режим. При создании нового профиля гостя в Android 13 DP1 в нём можно устанавливать приложения. При этом показывается список уже установленных приложений и можно выбрать, к каким из них дать доступ гостю. При этом гость не будет видеть данные хозяина устройства в этом приложении, вроде переписки, фотографий и т.д. Он будет входить со своим гостевым аккаунтом и приложение при первом входе будет выглядеть как чистое.
Эти новшества призваны улучшить доступность и удобство для нескольких пользователей одного устройства.