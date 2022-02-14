Ваш экран блокировки в новой версии Android станет полезнее прежнего

На прошлой неделе Google выпустила первую предварительную версию Android 13 для разработчиков. Она впервые показывает, что ждёт нас на новых смартфонах и планшетах, уделив внимание в первую очередь конфиденциальности и безопасности. Одна из новых функциональных возможностей упрощает переключение между профилями пользователей без необходимости разблокировать устройство.

реклама

Androidcentral пишет, что следующая версия системы будет включать в себя переключатель профилей. С ним можно будет выбирать учётную запись на экране блокировки. При нажатии раскрывается меню со списком профилей пользователей устройства.

Переключатель профилей впервые показали несколько недель назад в предварительной сборке Android наряду со сканером QR-кода на экране блокировки. Таким образом, станет легче делиться устройством с родственниками или друзьями.

Также в Android 13 улучшен гостевой режим. При создании нового профиля гостя в Android 13 DP1 в нём можно устанавливать приложения. При этом показывается список уже установленных приложений и можно выбрать, к каким из них дать доступ гостю. При этом гость не будет видеть данные хозяина устройства в этом приложении, вроде переписки, фотографий и т.д. Он будет входить со своим гостевым аккаунтом и приложение при первом входе будет выглядеть как чистое.

Эти новшества призваны улучшить доступность и удобство для нескольких пользователей одного устройства.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming



