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Xiaomi представила портативный компьютер CR80 весом 250 г
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Компания Xiaomi представила очередной компактный ПК с названием Ningmei Mini Computer «CR80», пишет сайт Techgenyz. Отличительной чертой этого устройства является вес только 250 г. Добавив к нему монитор, клавиатуру и мышь, можно получить полноценный стационарный компьютер.

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Естественно, при таких габаритах на лавры любимца геймеров этот ПК претендовать не может. Он предназначается для рабочего использования, вроде написания в Word подобных новостей.

С таким размером этот компьютер можно назвать большим смартфоном, вес у него также незначительно превосходит современные модели мобильных устройств. Положив компьютер в сумку или рюкзак, можно взять его с собой в дорогу туда, где найдётся свободный монитор.

Размеры корпуса составляют около 12 х 12 х 2,5 см. Устройство работает на 4-ядерном процессоре N5105 с четырьмя потоками команд и максимальной тактовой частотой 2,9 ГГц. Используется быстрый SSD формата M.2 и оперативная память DDR4. При желании можно поменять накопитель на более вместительный.

Для подключения применяется беспроводная сетевая карта Intel AC7265. Она поддерживает двухдиапазонное подключение Wi-Fi 2,4G и 5G, не забыт и модуль Bluetooth. Устройство можно подключить к телевизорам, мониторам, проекторам, принтерам, сканерам и т.д.

Предлагаются конфигурации 6/128 ГБ за 1099 юаней (около 12960 руб) и 8/256 ГБ за 1299 юаней (около 15320 руб). О международных продажах пока не говорится. Между тем, в России по таким ценам он бы не помешал, поскольку беглый поиск по сайты DNS выдаёт самый дешёвый портативный ПК по цене 45000 руб, на Яндекс.Маркет за 15000 руб можно найти нечто без оперативной памяти и операционной системы, далее идут модели с 4 ГБ памяти.

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#xiaomi #компьютеры
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