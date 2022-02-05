Также он станет частью метавселенной, что бы это ни означало

Согласно докладу фирмы TrendForce, популярный сейчас вариант стандарта Wi-Fi скоро уйдёт в прошлое. Wi-Fi 6 постепенно набирает обороты и в этом году его доля рынка может достигнуть 60%, пишет Digitaltrends.

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Переход на более быстрый стандарт может быть полезен для обычных пользователей, особенно в сфере приложений виртуальной реальности. Сейчас наиболее популярной является версия Wi-Fi 5 (802.11ac). При этом всё чаще встречаются Wi-Fi 6 и 6E (802.11ax), хотя пока они попадаются главным образом в дорогих устройствах.

Wi-Fi 6 имеет ряд улучшений, среди которых более высокая скорость подключения. Максимальная входящая скорость достигает 9,6 Гбит/с против 3,5 Гбит/с у Wi-Fi 5. Wi-Fi 6E поддерживает полосу частот 6 ГГц и имеет ещё более высокую пропускную способность.

Правда, на глаз разницу заметить будет затруднительно. Для производителей же устройств переход на Wi-Fi 6 и более высокая эффективность, безопасность и пропускная способность могут помочь в развитии новых технологий.

Концепции вроде метавселенной требуют высокий скоростей доступа в сеть. Придётся загружать и обрабатывать в режиме реального времени огромное количество контента. Переход на Wi-Fi 6 может помочь сделать метавселенные доступными для более широкого круга людей. Это относится и к другим сферам виртуальной/дополненной реальности. Чтобы они были максимально реалистичными, нужно быстрое подключение. При помощи Wi-Fi 6 технологии VR/AR могут стать более популярными.

Wi-Fi 6 найдёт применение в дистанционной работе и в интеллектуальном производстве. Здесь пока чаще используют Ethernet и 4G/5G.

TrendForce ожидает повышения уровня цифровизации в компаниях, особенно в промышленных. Поспособствует этому и стандарт 5G. У Wi-Fi нет такого же радиуса действия, зато есть устойчивость к помехам и более низкие затраты по сравнению с 5G.

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Недавно прошла первая демонстрация Wi-Fi 7. Этот стандарт по скорости в 2,4 раза превосходит Wi-Fi 6. Компании вроде MediaTek и Qualcomm уже работают над сетевыми устройствами с поддержкой будущего стандарта. Его появление ожидается между 2023 и 2024 годами.