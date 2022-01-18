Исследования говорят о снижении понимания людьми криптовалют, несмотря на рост их распространения

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Сингапур, Испания, теперь Великобритания. Новости о противостоянии стран криптовалютам посыпались как из рога изобилия. Правительство Великобритании рассказало о планах внести изменения в законодательство, рассказывает Engadget. Оно собирается «ввести продвижение криптоактивов в рамки законодательства о финансовом поощрении». Это значит, что любое продвижение криптовалюты будет проводиться на основе одних стандартов с акциями, ценными бумагами и страховыми продуктами.

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По данным британского правительства, около 2,3 млн граждан страны владеют криптовалютами. Их популярность растёт, но уровень понимания вкладчиков того, чем собственно они владеют, падает. Соответственно, люди неспособны полностью оценить риски инвестирования. На этой основе делается вывод о необходимости вмешательства регулирующих органов с целью обеспечения честной и понятной рекламы криптоактивов, которая не будет вводить людей в заблуждение.

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