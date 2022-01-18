Если у вас свыше 100 тысяч подписчиков в соцсетях, вы обязаны предупреждать о рисках криптовалют

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Кроме Сингапура погрозить пальцем криптовалютам надумала Испания, сообщает Engadget. Она ввела правила относительно того, как известные лица, их спонсоры и другие могут продвигать криптовалюты. Люди с более чем 100 тысячами подписчиков в стране должны ставить в известность Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV) не менее чем за 10 дней до продвижения криптоактивов. Если требование не будет выполнено, штраф может достигать 300 тысяч евро. Оно вступает в силу 17 февраля.

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Публичные лица должны сообщать, платят ли им за обсуждение криптовалют. Если да, следует явно предупреждать о связанных с криптовалютой рисках, в том числе об отсутствии регулирования. Правила распространяются и на продвигающие криптоактивы компании и нанятых ими рекламщиков.

Это может быть первый случай введения таких директив в стране Европейского Союза. Члены ЕС пока не договорились о том, как регулировать криптовалюту. Решения принимаются странами по отдельности.

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В июле во Франции оштрафовали звезду реалити-шоу на 20 тысяч евро за «вводящую в заблуждение коммерческую практику» из-за рекламы сайта по торговле биткоинами в Snapchat. Ким Кардашьян и Флойд Мейвезер недавно стали ответчиками по коллективному иску за рекламу криптовалют и участие в схеме «пампа и дампа».