Реклама останется только на сайтах самих криптовалютных сервисов, но не на сторонних сайтах

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Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) представило новые правила для регулирования цифровых платежных токенов (DPT), то есть криптовалют. Можно сказать, что эти правила запрещают рекламу криптовалют и связанных с ними сервисов. Этот островной город-государство называет виртуальные активы рискованной инвестицией и торговым инструментом, рассказывает Neowin.

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Любой поставщик сервисов, компании, агентства и работающие с криптовалютами крупные посредники не смогут рекламировать свою деятельность в Сингапуре. Сервисы лишены права рекламировать свои услуги среди местного населения. Сейчас подобные рекомендации относятся к таким организациям, как банки и платёжные учреждения. Дальше они будут относиться ко всем, кто осуществляющим транзакции криптовалюты и предлагает кошельки для них.

Запрещена реклама криптовалют в общественном транспорте, на сайтах, в социальных сетях, на телевидении и в печатных СМИ. Запрещены упоминающие цифровые токены рекламные баннеры и всплывающие окна на сайтах и даже в социальных сетях. Под запрет попали даже банкоматы. Ещё Сингапур не разрешает влиятельным людям продвигать криптовалюты среди местного населения в социальных сетях.

У поставщиков криптовалютных сервисов для рекламы остаются только собственные сайты, мобильные приложения и официальные аккаунты в социальных сетях.

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