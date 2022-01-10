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Панель Samsung Display QD-OLED сможет выдавать яркость 1000 нит с улучшенным HDR
Здесь применяют самоизлучающий слой с квантовыми точками.
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Ключевые характеристики новых дисплеев Samsung Display QD-OLED были обнародованы занимающейся сертификацией компанией SGS. Сообщается, что панели способны достигать яркости 1000 нит и покрывать свыше 90% цветового пространства BT.2020. Это значительный шаг вперёд по сравнению с существующими OLED-телевизорами (WOLED). Эти характеристики подтверждают данные, опубликованные YouTube-каналом LinusTechTips (LTT) на прошлой неделе, рассказывает The Verge.

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Экраны QD-OLED отличаются от традиционных OLED производства LG Display методом формирования изображения. Дисплеи LG относятся к категории OLED WRGB. В них применяется сочетание синего и жёлтого компонентов OLED для создания пикселей с белым светом. С ними используют цветные фильтры для создания красных, зелёных и синих субпикселей. Более современные OLED-телевизоры обладают четвёртым белым субпикселем без фильтра. Он нужен для увеличения яркости, особенно в случае с HDR-контентом.

QD-OLED испускает синий свет через квантовые точки. Часть этого света преобразуется в красный и зелёный без использования цветовых фильтров. Синий свет выбран по той причине, что у него наиболее сильная световая энергия. Это повышает эффективность, так как нет потерь в фильтрах и яркость вырастает.

Также новые телевизоры смогут предложить точную и яркую цветопередачу с квантовыми точками даже при максимальных уровнях яркости. При высокой яркости панели OLED WRGB могут частично терять свои цветовые характеристики. Углы обзора станут лучше прежнего, тоже благодаря отсутствию фильтров.

QD-OLED не решает проблему выгорания, но можно рассчитывать на увеличение срока службы по сравнению с нынешними OLED за счёт меньшей нагрузки на пиксели. Для каждого пикселя используют три слоя синего OLED-материала, что повышает долговечность.

На видео от LinusTechTip сравнивают характеристики QD-OLED с флагманом прошлого года OLED LG G1 с панелью OLED Evo. Яркость QD-OLED производства Samsung Display достигла почти 200 нит на всей поверхности экрана, 1000 нит на участке размером в 10% и 1500 нит на участке 3%. LG G1 выдал 167 нит на всём экране, 827 нит на участке 10% и 846 нит на участке 2%.

Панель Samsung  показывает свыше 90% цветового диапазона BT.2020 и 120% DCI-P3, а G1 только около 75% BT.2020 и примерно 100% DCI-P3.


При этом сохраняются прежние достоинства OLED. Это глубокий чёрный цвет и широкие углы обзора. Будет сохраняться 80% яркости под углом 60 градусов против 53% у современных OLED.

Желательно увидеть телевизоры LG нынешнего года для более честного сравнения. У LG Display есть свои панели OLED нового поколения под названием OLED EX. Там обещано увеличить яркость на 30%.

Остаётся дождаться появления телевизоров на новых панелях и посмотреть на цены. Первый телевизор на QD-OLED может быть не от Samsung, а от Sony. В Bravia XR A95K она собирается использовать QD-OLED компании Samsung Display. Alienware готовит компьютерный монитор на QD-OLED.

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#samsung
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