Это вдвое превышает возможности накопителей PCI 4.0

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Компания Samsung продемонстрировала новый твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 5.0, докладывает Engadget. Он доказывает, что скорость устройств хранения данных пока ещё продолжает удваиваться раз в несколько лет. Накопитель PM1743 позиционируется как продукт для корпоративных серверов и выдаёт скорость последовательного чтения данных 13000 МБ/с и 2500000 IOPS. Это почти вдвое превышает возможности накопителей на PCIe 4.0 NVMe.

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PCIe 5.0 поддерживает скорость до 32 GT/s, вдвое больше по сравнению с PCIe 4.0. Чтобы воспользоваться этим по-максимуму, Samsung сама разработала контроллер и вместе с Intel проверила его возможности.

Скорость последовательной записи данных составляет 6600 МБ/с, записи произвольных блоков данных 250000 IOPS, что также вдвое выше характеристик современных SSD. Энергоэффективность выросла на 30%. Это должно снизить расходы на эксплуатацию серверов и датацентров, сократив заодно выбросы углекислого газа.

PCI Special Interest Group не теряет времени даром и уже показала спецификацию PCI Express 6.0. Она делает возможной скорость передачи в 256 ГБ/с на 16 полосах. Это вдвое превосходит PCIe 5.0 и вчетверо PCIe 4.0. Тут потребуется нечто под названием технология амплитудно-импульсной модуляции. Она позволяет передавать вдвое больше данных без необходимости использования очень высоких частот.

Samsung распространяет образцы PM1743 PCIe 5.0 SSD среди своих клиентов и планирует начать промышленное производство в первом квартале. Объём накопителей составит от 1,92 ТБ до 15,36 ТБ. Это будут первые SSD PCIe 5.0 с поддержкой двух портов для обеспечения отказоустойчивости. Подобные технологии спустя некоторое время из серверов добираются до потребительских моделей для домашних ПК.

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