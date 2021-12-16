Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Toshiba представила жёсткий диск вместимостью 18 ТБ
Совместно с Showa Denko японский производитель предлагает технологию MAMR
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене

Компании Toshiba и Showa Denko недавно рассказали о планах значительно увеличить вместимость жёстких дисков. Вместе с компаниями Western Digital и Seagate они исследуют новые технологии магнитной записи, надеясь в ближайшие годы предложить жёсткие диски вместимостью 30 ТБ.

реклама

На прошлой неделе Toshiba анонсировала линейку жёстких дисков 18TB MN09 NAS, где используется новая технология магнитной записи с применением микроволн (MAMR). Flux Control MAMR повышает плотность размещения данных на пластинах жёсткого диска. Скорость вращения составляет 7200 об/мин, вместимость буфера 512 МБ, скорость передачи данных 268 МБ/с.

Вскоре после этого компания Showa Denko объявила о сотрудничестве с Toshiba при работе над жёсткими дисками с применением MAMR с микроволной коммутацией (MAS) для ещё большего увеличения вместимости. Поставлена задача создать жёсткие диски объёмом 30 ТБ. В данной технологии применяется эффект сильных магнитных колебаний, который позволяет записывать данные на значительно более узкие дорожки по сравнению с первыми версиями MAMR.

Toshiba представила MAMR ещё в 2017 году, пообещав в 2025 году выпустить жёсткий диск 40 ТБ. Ранее в этом месяце глава компании говорил о достижении объёма 30 Гб с увеличивающими плотность записи данных технологиями ePMR, SRM и HAMR. МАМР среди них упомянута не было. В ноябре Western Digital выпустила жёсткий диск вместимостью 20 ТБ с применением технологии хранения метаданных OptiNAND.

В прошлом году компания Seagate представила жёсткий диск 20 ТБ с применением HAMR, напоминает Techspot. К середине нынешнего десятилетия она рассчитывает выпустить диск на 30 ТБ, а к 2030 году достичь объёма 100 ТБ.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде


#toshiba
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как выбрать жесткий диск для компьютера
Backblaze обновила отчёт производительности и надежности HDD и SSD за третий квартал 2021 года
Анонсированы HDD Toshiba емкостью 18 ТБ с технологией FC-MAMR для настольных компьютеров и NAS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хакеры окончательно взломали PlayStation 4 – стал возможен запуск всех игр, вышедших за 8 лет
17
Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
36
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
77
Kia демонстрирует рост продаж электромобилей в Европе
+
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
34
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
106
Авторы Total War Warhammer III показали карту сюжетной кампании проекта
2
37 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12.5
3
В графике анонса новых видеокарт NVIDIA произошли изменения
18
Инженерный чип Ryzen 6000 на DDR5 прошёл первые тесты – аналог Ryzen 7 5800H в CrossMark
3
Илон Маск анонсировал продажу товаров Tesla за Dogecoin, что привело к росту стоимости актива на 25%
4
Realme GT Master на Snapdragon 778G стал самым мощным в мире смартфоном среднего уровня
2
В Battlefield 2042 можно временно поиграть в режиме на 64 игрока
11
Кит заблокировал $32 млрд в Эфире и сможет получить их только после старта Ethereum 2.0
13
Добыто 90% биткоинов - осталось чуть более 2 миллионов монет
14
Xiaomi не планирует снимать с продаж смартфоны Redmi Note 9
+
Grand Theft Auto VI разочарует геймеров, а сценарий многократно переписывался – AccNGT
6
Смарт-часы Huawei Watch GT3 и Watch GT Runner начали продаваться в России по цене от 17 990 рублей
+
В Телеграме появятся лайки и другие реакции к постам
2
Рекомендованная европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась на €200 выше обычной версии
4

Популярные статьи

Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
205
О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
38
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
42
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
73
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
27
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
70
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
40
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
15
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
26
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
13

Сейчас обсуждают

Максим Соколов
09:49
4к в играх уже недостаточно пиксели с лесенками и мыло бьёт по глазам и приходиться включается сглаживание msaa 8x чтоб хоть как то убрать ступенчатость а учитывая что монитор 4к 144гц то даже 3080ти ...
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
Вика Вика
09:48
80 копеек? Офигеть. В Санкт-Петербурге 4.98 за кВт.
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
Class1c
09:48
Знаете, что такое peer-to-peer? Вот это то же самое, только за участие в этой сети платят деньги. Ну это пока, а в дальнейшем участники будут покупать токены, чтобы быть участниками этой сети(доказате...
О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
Павел Рыбалко
09:47
В некоторых проектах наоборот есть запрет такого разрешения, а там где вроде доступно, иной раз так сильно искажает игру, что включают 16/9. У меня друг купил широкий монитор. Скажу так, у меня 2к 32...
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
ChandlerXAAP
09:47
пойду куплю лучше моник 21:9 34" ))
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
Саня Саня
09:43
МММ, круто сравнение, где проц во всех смыслах сосёта почти в 2 раза, и сравнивать их чтобы похвалить проц, ну глупо, она даже 1050 не обгоняет, зачем вообще сравнивать с Ті версией, это пипец, смысл ...
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
Class1c
09:43
Цифровой рубль и сейчас есть, только в каждом банке по отдельности. А вскоре станет централизованным. А Вам есть что скрывать? Ну и пусть контролируют и пресекают коррумпированные активы.
О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
Илья Белых
09:41
Комментарий из тематики: «Коротко о себе»! 🤣
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
ChandlerXAAP
09:40
Но в современных играх везде вроде есть поддержка и оптимизация под 21:9
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
Илья Белых
09:40
Мдаааа, многое вы потеряли без телевизора, классные российские, и голливудские фильмы, на пример, и не спорьте со мной. 🤔 =)
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем