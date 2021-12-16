Совместно с Showa Denko японский производитель предлагает технологию MAMR

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компании Toshiba и Showa Denko недавно рассказали о планах значительно увеличить вместимость жёстких дисков. Вместе с компаниями Western Digital и Seagate они исследуют новые технологии магнитной записи, надеясь в ближайшие годы предложить жёсткие диски вместимостью 30 ТБ.

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На прошлой неделе Toshiba анонсировала линейку жёстких дисков 18TB MN09 NAS, где используется новая технология магнитной записи с применением микроволн (MAMR). Flux Control MAMR повышает плотность размещения данных на пластинах жёсткого диска. Скорость вращения составляет 7200 об/мин, вместимость буфера 512 МБ, скорость передачи данных 268 МБ/с.

Вскоре после этого компания Showa Denko объявила о сотрудничестве с Toshiba при работе над жёсткими дисками с применением MAMR с микроволной коммутацией (MAS) для ещё большего увеличения вместимости. Поставлена задача создать жёсткие диски объёмом 30 ТБ. В данной технологии применяется эффект сильных магнитных колебаний, который позволяет записывать данные на значительно более узкие дорожки по сравнению с первыми версиями MAMR.

Toshiba представила MAMR ещё в 2017 году, пообещав в 2025 году выпустить жёсткий диск 40 ТБ. Ранее в этом месяце глава компании говорил о достижении объёма 30 Гб с увеличивающими плотность записи данных технологиями ePMR, SRM и HAMR. МАМР среди них упомянута не было. В ноябре Western Digital выпустила жёсткий диск вместимостью 20 ТБ с применением технологии хранения метаданных OptiNAND.

В прошлом году компания Seagate представила жёсткий диск 20 ТБ с применением HAMR, напоминает Techspot. К середине нынешнего десятилетия она рассчитывает выпустить диск на 30 ТБ, а к 2030 году достичь объёма 100 ТБ.

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