Samsung рассылает тестовые чипы GDDR6 своим партнёрам

Компания Samsung в настоящее время рассылает своим производственным партнёрам образцы модулей памяти 16 Гбит (2 ГБ) на технологии GDDR6 с пропускной способностью 20 Гбит/с (K4ZAF325BC-SC20) и 24 Гбит/с (K4ZAF325BC-SC24). Эти модули появились в каталоге продуктов Samsung, сообщает Videocardz. Неизвестно, когда эта память войдёт в состав розничных продуктов, вроде видеокарт нового поколения.

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Карты серии AMD Radeon RX 6000 сейчас используют главным образом память Samsung GDDR6 16 Гбит/с с шиной 256 бит. Если бы не память типа Infinity Cache, у AMD могли бы возникнуть проблемы с пропускной способностью. Вряд ли ей удалось бы догнать GDDR6X в Nvidia RTX 30 с пропускной способностью 19,5 Гбит/с и шиной 384 бит.

Модули Samsung могут войти в состав карт следующего поколения на архитектурах AMD RDNA3 и Nvidia Lovelace. Память 24 Гбит/с использует такую же упаковку 180FGBA, что и на картах вроде RX 6900 XT.

Nvidia может первой выпустить карту с памятью 20 Гбит/с. Такой в конце января может стать RTX 3090 Ti с памятью 21 Гбит/с. Среди карт AMD наиболее быстрая память GDDR6 18,5 Гбит/с входит в состав Radeon RX 6900 XT LC.

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