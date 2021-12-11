Объём поставок традиционных персональных компьютеров к концу нынешнего года может составить 344,7 млн экземпляров. Об этом сообщает Techspot со ссылкой на аналитическую фирму IDC. Рост продолжится и в ближайшие годы, хотя и более медленными темпами.
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По сравнению с 2020 годом объём поставок увеличился на 13,5%. Правда, в сезон предновогодних праздников прогнозируется падение поставок на 3,4% из-за дефицита комплектующих и роста расходов на логистику.
Аналитики считают, что пик спроса во время пандемии прошёл. На некоторых рынках наблюдается спад. Например, это относится к образовательным учреждениям, где видны признаки насыщения компьютерами. Спрос со стороны геймеров остаётся высоким, потребительский спрос в целом тоже выше уровней до пандемии.
В 2022 году прогнозируется замедление темпов роста. На пять следующих лет прогнозируется среднегодовой рост поставок на 3,3%, во многом за счёт спроса на ноутбуки.
У планшетов ситуация другая. В этом году рост их поставок составлял 4,3%, но на четвёртый квартал прогнозируется падение на 8,6%. В долгосрочной перспективе рост будет уменьшаться, поскольку смартфоны и ноутбуки отнимают долю рынка планшетов.