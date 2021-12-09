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Доля процессоров Intel выросла до максимума за нынешний год
При этом процессоры AMD Ryzen продолжают сохранять лидерство
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Компания Intel недавно выпустила довольно успешные процессоры Gen Alder Lake. Благодаря этому её доля на рынке процессоров добралась до максимальных значений за весь год, по крайней мере по статистике немецкой розничной сети MindFactory. Несмотря на это, чипы AMD удерживают лидерство.

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WCCFTech пишет, доля Intel перевалила за отметку в 30%. Этого не происходило с момента появления линейки процессоров AMD Ryzen 3000 и Ryzen 5000. Выпуск 12-го поколения чипов Intel также привёл к снижению стоимости процессоров двух предыдущих поколений. Дефицита процессоров и материнских плат не наблюдается, в отличие от памяти DDR5. Это сдерживает некоторых потенциальных покупателей от приобретения новых процессоров.

Процессоры AMD сохраняют долю на уровне 70%. Всего в немецкой розничной сети было продано более 15000 экземпляров. Самыми популярными были модели Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Даже дорогостоящие Ryzen 9 5900X продавались неплохо, лучше любых моделей Intel. Последних в сумме было продано более 5000 экземпляров. Наиболее популярными оказались Core i7-12700K и Core i5-12600K.

Если говорить о деньгах, процессоров AMD было продано на сумму более 5 млн евро, а Intel около 2 млн евро. Ryzen 9 5950X потерял пять мест в рейтинге продаж. Core i5-10400 упал на восемь позиций, Core i5-11400 на семь. Причиной может быть скорое появление Core i5-12400F с улучшенной производительностью по сходным ценам. Ryzen 7 3800X подешевел и поднялся на восемь позиций.

На долю Alder Lake пришлось 37% продаж, Rocket Lake 34%, Comet Lake 28%. У AMD Vermeer Ryzen 5000 покупали в 68% случаев, Cezanne (Ryzen 5000G) и Matisse (Ryzen 3000) 15% и 14% соответственно.

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#amd #intel #процессоры
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