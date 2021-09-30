Приложения-вымогатели могут иметь заметное отрицательное влияние на бизнес. Для таких важных объектов как больницы последствия могут быть смертельными в прямом смысле слова. Отчёт института Ponemon при поддержке занимающейся кибербезопасностью компании Censinet описывает влияние вымогателей на больницы во времена пандемии.
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Для составления отчёта опросили 597 специалистов по информационной безопасности в медицинских организациях. 43% опрошенных заявили, что за минувшие два года становились свидетелями атак вымогателей. У 67% опрошенных пострадали организации, в которых они работают, 33% опрошенных сказали о двух и более пострадавших организациях.
Наиболее заметными последствиям атак вымогателей по мнению 71% опрошенных становится увеличение продолжительности пребывания пациентов в больницах. Также наблюдаются задержки с тестами и процедурами, об этом сказали 70%. 61% утверждают, что выросло количество переводимых в другие больницы пациентов. 36% говорят о росте числа осложнений из-за медицинских процедур.
О повышении уровня смертности сказали 22% опрошенных. В Германии был случай, когда переводимый из-за приложения-вымогателя в другую больницу пациент умер. В итоге посчитали, что основной причиной стало состояние его здоровья, а не проблемы из-за вымогателя.