Рост размера батарей не был напрасным

В этом месяце были анонсированы смартфоны линейки iPhone 13 и отзывы обозревателей на них довольно благоприятные. Среди прочего увеличилась ёмкость батарей аппаратов, что должно увеличить и продолжительность работы без подзарядки. Поскольку существует уже немало обзоров, можно оценить, насколько именно изменилась автономность.

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В частности, есть результаты тестов с YouTube-канала Mrwhosetheboss. Были проверены аппараты от последних iPhone 13 до iPhone SE. Имитируются реальные сценарии применения, в том числе работа в социальных сетях, трансляция видео с YouTube, использование камер, игры и т.д.

Результаты различных аппаратов в тестах на автономность следующие:

iPhone 13 Pro Max - 9 часов 52 минуты

iPhone 13 Pro - 8 часов 17 минут

iPhone 13 - 7 часов 45 минут

iPhone 13 mini - 6 часов 26 минут

iPhone 12 - 5 часов 54 минуты

iPhone 11 - 4 часа 20 минут

iPhone SE (2020) - 3 часа 38 минут





Как видим, представители линейки iPhone 13 лидируют. Наиболее дорогие модели Pro обладают лучшей продолжительностью работы. При этом у них экраны с повышенной частотой обновления, но она может снижаться в зависимости от контента.

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