Xiaomi имеет возможность дистанционно включать цензуру на некоторых смартфонах
Объём поставок смартфонов Xiaomi в этом году заметно вырос и она смогла обойти даже Samsung. Однако, принадлежность к Китаю может означать кое-какие проблемы.
реклама
Правительственный орган по кибербезопасности Литвы опубликовал отчёт. Там говорится, что аппараты Xiaomi могут цензурировать определённые термины. Была изучена модель смартфона Xiaomi Mi 10T, а также Huawei P40 и OnePlus 8T.
Несколько предустановленных приложений, в том числе Mi Browser, периодически получают список запрещённых ключевых слов. Эти слова могут относиться к независимости Тайваня, освобождению Тибета и многому другому. Контент с ними блокируется.
Функциональность была отключена на продаваемых в Литве и Евросоюзе смартфонах Xiaomi. Однако, при желании Xiaomi могла включить этот фильтр. Чёрный список носит название MiAdBlocklist. Он применяется в том числе в приложении Cleaner, установщике пакетов и инструментах безопасности. Этот список может быть связан с системной рекламой.
реклама
Был проанализирован объём собираемых браузером данных и отправка зашифрованного СМС при регистрации в сервисе Xiaomi. В последнем случае может быть утечка персональных данных, поскольку неизвестно, что именно в этом сообщении отсылается.
Отношения между Литвой и Китаем в последнее время ухудшились, поскольку Литва разрешила Тайваню открыть представительство под своим собственным именем.
Что касается Huawei P40, магазин приложений App Gallery направляет пользователей в сторонние репозитории, если нужная программа не была найдена. В этих репозиториях могут содержаться вредоносные программы. Однако, поскольку Huawei запрещено пользоваться магазином Google, выбирать ей не приходится.
Рассматривался смартфон OnePlus 8T, но с ним никаких проблем обнаружено не было.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила