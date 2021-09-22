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Объём поставок смартфонов Xiaomi в этом году заметно вырос и она смогла обойти даже Samsung. Однако, принадлежность к Китаю может означать кое-какие проблемы.

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Правительственный орган по кибербезопасности Литвы опубликовал отчёт. Там говорится, что аппараты Xiaomi могут цензурировать определённые термины. Была изучена модель смартфона Xiaomi Mi 10T, а также Huawei P40 и OnePlus 8T.

Несколько предустановленных приложений, в том числе Mi Browser, периодически получают список запрещённых ключевых слов. Эти слова могут относиться к независимости Тайваня, освобождению Тибета и многому другому. Контент с ними блокируется.

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Функциональность была отключена на продаваемых в Литве и Евросоюзе смартфонах Xiaomi. Однако, при желании Xiaomi могла включить этот фильтр. Чёрный список носит название MiAdBlocklist. Он применяется в том числе в приложении Cleaner, установщике пакетов и инструментах безопасности. Этот список может быть связан с системной рекламой.

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Был проанализирован объём собираемых браузером данных и отправка зашифрованного СМС при регистрации в сервисе Xiaomi. В последнем случае может быть утечка персональных данных, поскольку неизвестно, что именно в этом сообщении отсылается.

Отношения между Литвой и Китаем в последнее время ухудшились, поскольку Литва разрешила Тайваню открыть представительство под своим собственным именем.

Что касается Huawei P40, магазин приложений App Gallery направляет пользователей в сторонние репозитории, если нужная программа не была найдена. В этих репозиториях могут содержаться вредоносные программы. Однако, поскольку Huawei запрещено пользоваться магазином Google, выбирать ей не приходится.

Рассматривался смартфон OnePlus 8T, но с ним никаких проблем обнаружено не было.

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