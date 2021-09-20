Amazon ввёл запрет на более чем 600 китайских брендов потребительской электроники
Американская компания Amazon продолжает бороться с поддельными отзывами на товары. В рамках этой борьбы она закрывает тысячи торговцев сотен электронных продуктов. Большинство пострадавших располагаются в Китае, но в Amazon говорят, что это совпадение.
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К настоящему времени Amazon закрыл около 3000 интернет-магазинов, связанных с 600 брендами китайской электроники. Это происходит в рамках борьбы с платными отзывами. Такие отзывы запрещены в Amazon с 2016 года и нынешний этап борьбы является пока самым масштабным.
Вице-президент Amazon по глобальным продажам в Азии в интервью китайскому центральному телевидению заявила, что это не борьба против Китая или какой-то другой конкретной страны. Газета South China Morning Post сообщает, что ущерб отрасли в результате этих действий составил $15,4 млрд.
В заявлении Amazon говорится, что покупатели рассчитывают на честные отзывы и обзоры, принимая решение о приобретении товара. Компания и дальше намерена бороться с нарушениями в этой сфере.
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Действия Amazon могут привести к уходу части покупателей в другие магазины в поиске наиболее дешёвых товаров.
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