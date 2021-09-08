Будущий флагман Xiaomi может получить камеру 200 Мп
Совсем немного времени прошло с тех пор, как был представлен сенсор Samsung ISOCELL HP1 с разрешением 200 Мп для смартфонов. Размер пикселей у него составляет 0,64 мкм и он может обеспечить очень высокое разрешение съёмки в компактном корпусе смартфона. Также значительно выросло качество съёмки при слабом освещении.
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Здесь применяется технология объединения пикселей под названием ChameleonCell. Она даёт возможность на лету переходить между шаблонами два на два, четыре на четыре или полными пикселями. Samsung не сообщила, когда эти сенсоры появятся в смартфонах. Возможно, это произойдёт на флагманском аппарате Xiaomi.
Теперь доступна информация, что этот аппарат получит основную камеру 200 Мп и сверхширокоугольную 50 Мп. Скорее всего, это будет представитель линейки Xiaomi 12. В аппаратах средней ценовой категории и в более дешёвых флагманах продолжат использоваться камеры 108 Мп и 64 Мп. Смартфоны Xiaomi 12 пока не были анонсированы, поскольку продолжаются анонсы 11T. Они должны быть представлены 15 сентября.
Хотя дополнительные мегапиксели не помешают, на качество съёмки больше влияет сочетание аппаратных возможностей и программного обеспечения.
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