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Твиттер является популярным источником информации, которым пользуются даже всемирные известные люди, включая президентов крупнейших стран. Люди сейчас в большинстве своём не горят желанием читать длинные статьи, поэтому краткие тексты являются наиболее востребованными. Увидев какую-то информацию в кратком изложении, при желании можно прочитать её в более развёрнутом виде.

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С недавних пор, если пользователям сильно понравится какой-то твит, если он окажется для них полезен и интересен, автору можно отправлять чаевые. Скоро можно будет делать это при помощи биткоина.

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Исследователь и разработчик приложений Алессандро Палуцци показал скриншот с такой возможностью Твиттера. Видимо, сервис собирается задействовать Strike для генерации счетов-фактур Bitcoin Lightning. Сеть Lightning обеспечит платежи с высокой скоростью и низкими комиссиями по сравнению с основной сетью биткоина.

Судя по реакции представителя Твиттера Кайвона Бейкпура, поддержка платежей в биткоинах будет введена уже скоро. Кроме того, пожертвования станут доступными в большем числе стран.

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Генеральный директор Твиттера Джек Дорси является одним из известных сторонников криптовалют. Другая его компания Square занимается разработкой аппаратного биткоин-кошелька.



