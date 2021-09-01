Samsung показала прототип складывающегося втрое смартфона
Устройство под названием Flex In & Out в сложенном виде похоже на обычный смартфон, только длинный и толстый. Диагональ экрана у него в таком случае 7,2 дюйма и это позволяет носить его в сумке или в большом кармане.
реклама
Компания Samsung работает над очередным гибким мобильным устройством. Разворачиваясь, оно превращается в планшет с тремя отдельными экранами, что позволяет вести многозадачную работу с несколькими приложениями. Это станет возможным, если концепция воплотится в реальное устройство.
Samsung является ведущим производителем экранов в целом и гибких в частности. В том числе ими пользуются её конкуренты вроде Apple. На экранах Samsung будут основаны и новые смартфоны iPhone 13 с частотой обновления 120 Гц.
Если складывающийся втрое смартфон и появится в продаже, то вряд ли в ближайшее время. Пока же недавно Samsung начала продавать модели Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила