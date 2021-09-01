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Версия браузера Chrome 92 появилась в окончательном виде в июле и в ней отказались от конфигураций обработчиков платежей, заодно улучшив прогрессивные веб-приложения (PWA). Во вторник состоялся релиз финальной версии Chrome 93. Это последний релиз в существовавшем цикле обновления. Отныне браузеры начнут выпускать раз в четыре недели.

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Была убрана поддержка набора шифров 3DES cipher block chaining (CBC) в (TLS). Google считает, что существуют более совершенные шифры на основе алгоритма AES. К тому же 3DES уязвим перед атакой Sweet32, медленно работает, расходует много вычислительных ресурсов и энергии, особенно на мобильных устройствах. В некоторых его реализациях наблюдается утечка кэш-памяти и побочных каналов синхронизации. Также Google блокирует подключения к HTTP, HTTPS и FTP на портах 989 и 990. Это сделано для защиты от атаки ALPACA.

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Веб-приложения теперь могут идентифицировать как программы для создания заметок, чтобы получить интеграцию на уровне операционной системы. Multi-Screen Window Placement API был улучшен для работы с браузером на нескольких экранах. WebOTP API поддерживается в браузерах на ПК, давая разработчикам возможность получать одноразовые пароли (OTP) через СМС в определённом формате и синхронизировать их в Chrome на Android и на ПК при условии входа в одну учётную запись. С учётом роста популярности формата изображений SVG его поддержка появилась в Clipboard API. Появилась возможность включать и выключать элементы управления скоростью воспроизведения на сайтах.

Есть немало нового для разработчиков. Среди прочего это свойство CSS для изменения цвета элементов управления формы, ключевое слово «style» снова добавляется к свойству «contain», появилась поддержка скриптов модуля CSS, создаётся статический метод AbortSignal.abort (). Атрибут «media» мета-элемента теперь будет учитываться, чтобы разработчики могли переключаться между цветами темы своего веб-сайта с помощью медиа-запроса. Гибкий блок CSS и гибкие элементы будут подчиняться ключевым словам для позиционного выравнивания, предложенным в документе W3C.

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Версия Chrome 94 уже доступна в канале бета-тестирования, финальный вариант запланирован на 21 сентября.



